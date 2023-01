Les Tama ura en quarts de finale du Championnat OFC U17

Les Tama ura ont remporté le deuxième match qui les opposait à la formation vanuataise. Ils se sont imposés sur un score de 6 à 0. Classée première du groupe C, l’équipe s’est qualifiée pour les quarts de finale.

C’est une bonne semaine pour les Tama ura qui ont signé ce vendredi leur deuxième victoire au championnat OFC U17. Après s’être imposé de peu face en début de semaine, les Tama ura ont survolé le second match qui les opposait au Vanuatu. Si sur le papier la formation vanuataise était la plus faible de leur groupe, il n’était pas question pour Raiarii Golhen de voir ses garçons sous-estimer cette équipe. « La coupe du monde au Qatar nous a montré que des petites nations pouvaient créer la surprise, confie le coach. Chaque match, même si l’équipe est supposée être plus faible, il faut jouer notre jeu. »

Après un match premier match sur lequel les rouges avaient selon leur coach mis trop d’intensité et pas assez de moments de conservation, de nouvelles instructions ont été passées. « La consigne qu’on leur a donnée, c’était de faire courir l’équipe adverse, d’être patient, de prendre son temps et de profiter des moindres espaces pour marquer des buts », explique le coach. Une stratégie qui a bien fonctionné et leur a permis de marquer deux buts dès la première période et quatre autres en seconde période.

Premiers du groupe C, ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Le tirage au sort devrait avoir lieu mercredi prochain, une fois que tous les matchs de poule seront joués. Ils affronteront la deuxième du groupe A composée de Fidji, Samoa et Tonga.