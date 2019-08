Les trials de la Tahiti Pro, une chance de surfer parmi les pro

A partir de vendredi, et tout le weekend, deux wildcards sont à remporter pour 22 surfeurs locaux et 10 surfeurs internationaux. Objectif ? Participer à la Tahiti Pro Teahupo’o avec l’élite du surf mondial.

La tant attendue Tahiti Pro Teahupo’o, septième étape du circuit mondial de la World Surf League, démarre le 21 août prochain avec tout le gratin du surf mondial. Mais avant ça, les surfeurs locaux et internationaux, non professionnels, ont une chance d’intégrer la compétition grâce aux trials. Des épreuves qui se dérouleront à Teahupo’o du 16 au 18 août. A la clé, deux wildcards permettant d’accéder au « main event ». Cette année, 22 surfeurs polynésiens sont engagés parmi lesquels : les deux finalistes de 2018 Mateia Hiquily et Tikanui Smith, Lorenzo Avvenenti, Enrique Ariitu, Hira Teriinatoofa, Taumata Puhetini, Tereva David, Kevin Bourez, Kauli Vaast, Mihimana Braye, Vetea David ou encore Ariihoe Tefaafana. Ils seront opposés à dix surfeurs internationaux.

À noter qu’un surfeur tahitien a déjà décroché une wildcard cette année, il s’agit de Matahi Drollet récemment choisi par la WSL pour remplacer Mikey Wright.