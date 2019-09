Les vélos subventionnés, un succès immédiat

Afin d’encourager ses administrés à se déplacer en vélo, la ville de Papeete mis en place une subvention pour aider à l’achat de vélos classiques ou à assistance électrique. Ce mercredi ce sont les riverains du Temauri Village à Titioro qui ont profité de cette aubaine.

Cette aide s’élève à 70 % de l’achat dans la limite d’un plafond de 15 000 Fcfp maximum pour les vélos classiques, et 30 000 Fcfp maximum pour les vélos électriques. Autant dire qu’il y avait du monde ce mercredi après-midi au Temauri Village pour profiter de cette opération. Rosita Maruarai fait partie des clients de la première heure qui se sont précipités à peine les vélos arrivés sur le site.

Pour obtenir cette aide communale, il faut être âgé de 16 ans et plus, et être résident de Papeete. Les dossiers seront traités à la mairie au fur et à mesure de leur arrivée et dans la limite des crédits disponibles. Plusieurs résidents d’un même foyer peuvent en bénéficier.