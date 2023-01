Les vœux d’Éric Spitz : solidarité et dynamisme retrouvé

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Éric Spitz, s’est lui aussi plié à l’exercice des vœux. Il incite les Polynésiens à rester « fidèles à la promesse que constitue la Polynésie française, celle d’être une terre d’exception, une terre de tous les possibles ».

Eric Spitz entame ses vœux pour 2023 avec une pensée et un message de réconfort pour les personnes en difficulté. Mais il prévient aussi que l’inflation, à laquelle nous expose « l’insularité polynésienne », « viendra tester notre solidarité. » et cite Jean d’Ormesson pour remercier ceux qui en 2023 « se soucieront des plus faibles » et sauront ainsi « s’élever, se distinguer, sans se séparer des autres hommes ».

« La situation s’améliore pour le fenua. L’année 2023 sera, je le souhaite, l’année du dynamisme retrouvé et de la prospérité partagée ! » écrit le représentant de l’État qui rappelle l’impact salvateur des aides de l’État, « d’un montant exceptionnel », et de celles du Pays.

« Les mois qui arrivent nous donneront également l’occasion d’affirmer la place de la Polynésie dans le monde avec la tenue des Jeux Olympiques de surf en 2024. Il nous faudra être collectivement au rendez-vous de ce moment historique. Je peux compter, je le sais, sur la mobilisation de l’ensemble des forces vives en 2023 pour montrer au monde la qualité du savoir-faire organisationnel polynésien, le tout dans le respect du site de Teahupoo et des Polynésiens qui y vivent. »

Il appelle également les Polynésiens à voter aux prochaines élections territoriales, « moment démocratique essentiel pour la Polynésie ».

« Restons unis, bienveillants, solidaires. Fidèles à la promesse que constitue la Polynésie française, celle d’être une terre d’exception, une terre de tous les possibles, » conclut Eric Spitz avant de souhaiter une bonne année à tous.

