Les vols vers Hawaii reprendront le 7 août

La date à été confirmée ce matin lors d’une visioconférence entre le président Édouard Fritch et le gouverneur d’Hawaii. Hawaiian Airlines ne s’est plus posé à Tahiti depuis plus d’un an.

Cette réouverture butait jusqu’à présent sur les règles particulières d’entrée dans l’archipel. Il a fallu attendre que l’institut Malardé soit certifié par les autorités américaines pour mener les tests PCR pré-embarquement. Si les passagers en provenance du fenua seront dispensés de quarantaine a Hawaii dès la fin du mois, le premier vol de Hawaiian Airlines, seule compagnie à exploiter la ligne, aura lieu le 7 août. Les vols reprendront à la même fréquence qu’avant crise : une rotation par semaine, avec départ de Faa’a le samedi.

Il n’y avait plus eu de vol avec Hawaii depuis fin mars 2020 quand le trafic aérien international avait été entièrement suspendu au fenua. Ce retour est aussi la première réouverture de liens régionaux avec le Pacifique, les vols depuis la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie devant rester fermer pendant encore plusieurs mois.