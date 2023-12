Mark Zuckerberg prépare-t-il la fin du monde à Hawaii ?

Selon un média d’investigation américain, le PDG de Meta et fondateur de Facebook Mark Zuckerberg construit un immense complexe ultra-sécurisé, sous sa propriété de l’île de Kauai, en prévision de la fin du monde. Terrain compris, le milliardaire, qui tente de garder le secret face à la crainte de la population, aurait injecté plus de 270 millions de dollars, pour installer la face cachée d’un iceberg qui comprend aussi plusieurs constructions de luxe en surface.

Terre de légendes polynésiennes, dotée d’une nature fascinante, avec ses montagnes escarpées, ses cascades et ses volcans, l’île de Kauai fascine Hollywood depuis des décennies : c’est sur ce bout de terre, à l’est de l’archipel d’Hawaii, que Steven Spielberg a mis en scène Indiana Jones pour la première fois, quelques années avant de revenir y tourner deux opus de Jurassic Park. Selon le média d’investigation Wired, c’est désormais un tout autre scénario qui s’écrit sur celle que l’on surnomme « l’île jardin ». Un scénario catastrophe, puisque le pureplayer a enquêté sur les travaux actuellement menés par le milliardaire américain Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui semble se préparer à la fin du monde en construisant un immense bunker souterrain.

Complexe de luxe en surface

Un projet bien caché. Car en surface, le domaine a tout de la propriété privée rêvée par les plus riches de la planète. Propriétaire de 572 hectares de l’île, achetés entre 2014 et 2021 pour un total de 170 millions de dollars, le PDG de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, entre autres) y fait construire une douzaine de bâtiments, avec deux maisons principales, pour un total de 30 chambres et de 30 salles de bain, sans compter des terrains de sport, des piscines, des maisons d’hôtes et une dizaine de cabanes dans les arbres, détaille le New York Post. Un complexe bien protégé par des murs de plusieurs mètres, eux mêmes surveillés par des tours de garde. Marqué par plusieurs accidents du travail, dont au moins un ayant entrainé un décès, le chantier est en passe d’être achevé, et le géant de la tech y a déjà organisé des séminaires d’entreprises.

Porte anti-bombe, citerne, et autosuffisance alimentaire au sous sol

Mais celui qui pèse 118,6 milliards de dollars en 2023 ne veut pas entrer dans les détails du projet. Il refuse de parler à la presse locale, les voisins (qui se plaignent de nuisances sonores et d’une circulation accrue) n’ont pas, ou peu, été mis au courant du lancement du chantier. Il protège juridiquement la nature de ces travaux par le biais de clauses de confidentialités strictes, imposées à chacun des ouvriers impliqués, ce qui engendre beaucoup d’hypothèses sur cette île de 73 000 habitants. Certains employés ont même été licenciés après des fuites dans les médias. « On ne parle pas du Fight club », ironise un ancien ouvrier auprès de Wired, en faisant référence à l’omerta qui règne aussi du club de combat dans le film culte du même nom.

Ce qui n’a pas empêché nos confrères américains d’en savoir plus. Sous cette immense propriété, Mark Zuckerberg, prévoit d’installer un abris souterrain de 5 000 m2, autonome en énergie et doté d’espaces lui permettant d’être autosuffisant en matière d’alimentation. Selon les plans de construction et les diverses sources anonymes consultées par le média, une immense citerne de 17 m de haut pour 6 m de large y sera installée. Sans compter des portes « anti-explosion », d’autres portes secrètes, ou une vingtaine de caméras de vidéo surveillance. Bref, un parfait cocon en cas d’apocalypse.

Selon les permis de construire, les travaux sont chiffrés à 100 millions de dollars. Un chiffre probablement sous-estimé, mais qui, achat du terrain compris, porte déjà la note à 270 millions. Soit l’un des plus gros projets privés jamais financés. Une maison familiale pour le couple Mark Zuckerberg / Priscillia Chan et leur deux enfants, selon leur porte parole.

Celle ci ajoute que le milliardaire voit dans son ranch un endroit à préserver et qu’il travaille notamment à la préservation de la faune locale. Des arguments qui ne prennent pas auprès d’une partie de la population de Kauai, qui craint des dégâts sur l’environnement, une colonisation de la terre et pointe des flous juridiques au moment de l’acquisition du terrain.