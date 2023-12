L’état finance 327 millions pour préserver cinq espèces d’oiseaux du fenua

Le Fonds Vert de l’état a octroyé une subvention au projet Stop Extincition, porté par l’association Manu-SOP, qui vise à protéger les derniers individus encore en vie de cinq espèces d’oiseaux endémiques gravement menacées d’extinction.

Il n’en reste que quelques dizaines à Tahiti et dans les îles : cinq espèces d’oiseaux menacées de disparition sont au cœur de toutes les préoccupations des ornithologues au fenua. En ce qui concerne le monarque de Fatu Hiva, deux paires de mains suffisent à compter le nombre d’individus encore en vie (19). Les puffins de Rapa (200 individus), le ptilope de Rapa (160), le monarque de Tahiti (136) et la gallicolombe érythroptère (200) sont un peu plus nombreux, mais leur situation n’en est pas moins préoccupante.

Ces espèces sont au cœur du projet de préservation « Stop Extinction », porté par la Société d’ornithologie de Polynésie – Association Manu, qui vient d’obtenir un financement de 327 millions de francs. Des deniers provenant du Fonds fert, un programme de l’état, qui permettront de financer plus de 80% du programme. « Ce projet prévoit la mise en œuvre de mesures concrètes et urgences visant à sortir ces cinq espèces, les plus menacées de Polynésie française de la spirales d’extinction dans laquelle elles se trouvent actuellement », souligne le haussariat dans un communiqué.

La Manu-SOP avait annoncé le lancement de ce programme vendredi dernier, à l’occasion de la fête du monarque de Tahiti, qui célébrait les 25 ans de lutte contre l’extinction de cet oiseau, qui n’est visible qu’à Punaauia et Paea.