Les White Seeds, un groupe à découvrir en première partie de SOJA

Les White Seeds vont assurer la première partie de SOJA, samedi prochain à To’ata. L’occasion pour ceux qui ne les connaissent pas encore de découvrir ce groupe de reggae qui, en un peu plus d’un an d’existence, s’impose sur la scène locale.

Ils viennent d’horizons différents, mais c’est le reggae qui a fait coaguler en un groupe ces musiciens pour qui la référence reste le « classique », le roots reggae. Teriitua, le lead du groupe, a fait un détour par le hip hop mais revient ainsi à ses premières amours. Le batteur, Adrien, venu de Nouvelle-Calédonie mais « coincé » au fenua par le Covid et qui n’est jamais reparti, a fait ses premiers pas ici avec Ayo. Christopher le saxophoniste, qui fait figure d’aîné, a fait son baptême musical avec Tapuarii Laughlin. Il y a aussi Tuhiva à la guitare, qui donne des cours, Steve le bassiste et Jimmy aux claviers. Ils se sont rencontrés lorsqu’il s’était agi de constituer un groupe pour le concert de Taïro. « Ça s’est aligné tout seul, dit Adrien, et ça a été le boulevard depuis, et tout ce qu’on a eu à faire c’est travailler, travailler, travailler. »

Ces musiciens polyvalents se décrivent comme « de gros amoureux de musique avant tout », citant aussi le jazz, la soul, le funk ou l’afro-funk parmi leurs influences. Mais tous ont le reggae dans le cœur, et « ses valeurs universelles nous touchent particulièrement. » Les White Seeds veulent « faire une proposition différente, créer une vraie signature, poursuit Adrien. On ne joue pas dans les bars, on cible plutôt les scènes un peu conséquentes, ou les gigs privés, on veut rester rares et se remettre en mode labo pour composer. » Se voir proposer la première partie de SOJA a été « une merveilleuse surprise. C’est très cool de la part de SA Productions de nous donner une belle chance, de nous faire confiance. »

