Cinq ans après leur premier passage à To’ata, les « soldats de l’armée de Jah » – SOJA – reviennent le vendredi 28 septembre pour un concert très attendu organisé par SA Productions. Le leader du groupe, Jacob Hemphill, est lui aussi impatient de retrouver son public polynésien : « L’un des meilleurs souvenirs de ma vie, c’est Tahiti. »

« C’est un groupe qu’on avait beaucoup programmé sur Tiare FM, se souvient Sonia Aline, vraiment c’est un des groupes reggae les plus populaires en Polynésie. Ils avaient reçu beaucoup de messages de Polynésiens sur les réseaux sociaux, et ils se demandaient comment c’était arrivé. Quand on s’est rencontré, ils ont réalisé qu’on était à la fois les diffuseurs de leurs chansons sur Tiare FM et Radio1, et aussi les producteurs de leur concert à Tahiti. Ils étaient très, très heureux de venir et le public était satellisé, puisqu’ils étaient 6 000 au concert qui reste vraiment un moment mémorable. Du coup ils ont souhaité revenir à Tahiti puisqu’ils ont sorti un nouvel album en 2021 (« Beauty in the Silence », qui leur a valu le Grammy Award du meilleur album de reggae, et que le groupe a aussi ré-enregistré en version acoustique, ndr), et on s’est dit que cinq ans après, c’était le bon moment pour revoir SOJA sur scène. »

« Si tu portes un message durable, les gens vont se souvenir de toi »

« L’un des meilleurs souvenirs de ma vie, c’est Tahiti, nous a dit le leader et chanteur du groupe, Jacob Hemphill, qui était au téléphone en direct sur nos antennes ce vendredi matin. Mon père m’a toujours dit, si tu portes un message durable, les gens vont se souvenir de toi dans des endroits dont tu n‘as même pas entendu parler. Il avait raison ! »

« Ils font des tournées partout dans le monde, et Tahiti est vraiment une destination qui les a marqués, poursuit la fondatrice de SA Production, y compris les moments de culture et de partage organisés par Nani Travel qui va de nouveau s’occuper d’eux la semaine prochaine. » Le groupe va notamment partir à la rencontre des baleines, et découvrir la presqu’île où un ahima’a est prévu.

« Je n’essaie pas d’écrire des chansons, elles me viennent, tout simplement »

Le concert de vendredi prochain, dit Jacob, sera un mélange des plus grands succès du groupe et des titres préférés de chacun des membres, donc « un mix de ce qui est populaire et de ce que nous pensons être bon. » L’inspiration, dit-il, vient « quand une mélodie rencontre un sentiment, un souvenir. Je n’essaie pas d’écrire des chansons, elles me viennent, tout simplement. » Un processus organique dont il avait dit, lors d’une autre interview : « Si ça prend plus de deux semaines à écrire, ça part à la poubelle. Si c’est fait en 20 minutes, c’est le single. »

Son message à ses fans de Polynésie, il le puise dans une citation d’un de ses groupes préférés, Manchester Orchestra, dont le leader avait dit : « Chers tous qui avez payé pour voir mon groupe, je ne vous comprendrai jamais ». « Je crois qu’il essayait de leur dire merci, alors merci à tous, on vous aime », dit Jacob Hemphill.

Le groupe et ses techniciens arrivent jeudi soir, le 26 septembre à 18h50, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a et comme toujours, les fans sont les bienvenus pour leur faire bon accueil. Le concert de samedi prochain s’annonce donc sous les meilleurs auspices, avec le groupe local White Seeds en première partie, et SA Productions, comme lors du concert de Francis Cabrel, propose aussi un bar. Pour les retardataires, il reste encore quelques places sur ticket-pacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti et à Radio1/TiareFM à Fare Ute.