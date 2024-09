Vaihau Graffe, de Nuutania à la direction pénitentiaire

Vaihau Graffe, ex-surveillante pénitentiaire au centre de détention de Nuutania, s’est envolée samedi soir en direction d’Agen avec l’objectif, à terme, de prendre la direction d’un des 103 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Seule lauréate polynésienne au concours national, elle a rencontré, la veille de son grand départ pour l’Hexagone, le président Brotherson, qui l’a assuré de son « soutien » pour un retour dès que possible au fenua.

Cette année, trois Polynésiens avaient tenté leur chance au concours national de la Direction du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Vaihau Graffe, 31 ans, est finalement la seule lauréate du fenua à avoir passé les examens avec succès. Le fruit d’une préparation rigoureuse, à en croire son parcours : la jeune femme travaille en tant que surveillante en milieu fermé, au sein de la prison de Nuutania, depuis 2016, un poste très convoité qu’elle laisse pourtant derrière elle.

Vie active et études

Titulaire d’une licence en management et gestion des petites et moyennes entreprises obtenue après un bac économie et social, elle a décidé de reprendre ses études en 2020, »tout en travaillant ». » J’ai passé la licence en administration publique, qui m’a permis ensuite de poursuivre avec un master en droit public que j’ai obtenu en 2023″, explique la future directrice.

Une fonction en accord avec ses « valeurs »

Et si Vaihau avoue que ce n’est pas un métier auquel elle avait « pensé étant enfant », elle dit en revanche avoir « appris à l’apprécier ». « De fil en aiguille, j’ai côtoyé d’autres professionnels de l’administration pénitentiaire, notamment les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, qui ont une mission plutôt axée sur la réinsertion des personnes détenues. C’est grâce à eux que je me suis intéressée à ce domaine et que j’ai eu envie de passer ce concours, qui selon moi correspond plus à mes valeurs et me permettra de mettre mes compétences et mes qualités personnelles au service de ce métier », poursuit la jeune femme. Une grande expérience qu’elle voit comme « un atout » : « Ça me permet d’anticiper certaines choses qui pourraient arriver dans l’organisation du service. »

Direction Agen

Mais avant de prendre les rênes d’un Spip, la Polynésienne doit se former. Elle s’est envolée samedi soir pour une formation en alternance d’une durée d’un an à l’École nationale de l’administration pénitentiaire d’Agen, avant de poursuivre par un an de stage au sein d’un établissement.

« On n’a plus un salaire indexé »

Un gros changement pour l’ancienne surveillante, qui ne redoute pas vraiment la vie dans l’Hexagone puisqu’elle s’y était déjà formée pour son poste de surveillante, mais qui a d’autres craintes. « Il y a des contraintes financières liées à ce départ. J’ai des charges ici. C’est plus dans ce sens que c’est difficile, car une fois là-bas, on n’a plus un salaire indexé, donc il faut se réorganiser financièrement. Pour moi, c’est ça ma plus grosse contrainte. Et puis l’éloignement de l’île, de la famille et des amis… mais à part ça, je n’appréhende pas vraiment. »

Pas d’appréhension donc, mais beaucoup d’espoir. Vaihau sait que les places pour exercer au fenua sont rares, mais elle veut y croire, d’autant plus depuis qu’elle a été reçue par Moetai Brotherson à la veille de son départ pour la métropole. « On a échangé sur mon souhait de revenir au plus vite exercer au fenua. L’objectif de tout ça, au-delà de l’évolution de carrière, c’est de mettre à profit les compétences que j’aurai acquises en métropole au service du Pays »