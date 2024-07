« L’essentiel c’est que l’on soit dans des groupes qui nous écoutent », dit Édouard Fritch

« Nous revenons de loin », dit Édouard Fritch après ces élections législatives express qui ont remplacé deux des trois députés polynésiens. Le président du Tapura pense pouvoir travailler avec Mereana Reid-Arbelot, qui siégera avec la gauche recomposée, mais qu’il juge « plus neutre » que ses deux anciens collègues. Les deux députés autonomistes pourraient, eux, siéger dans des groupes différents. La semaine prochaine, émaillée de rendez-vous à Paris, sera déterminante.

Édouard Fritch s’affichait satisfait et souriant samedi soir, mais il aurait quand même bien aimé avoir le tiercé : « Deux députés sur trois c’est une petite victoire, mais c’est une victoire quand même. Mais bon, il faut être raisonnable dans la vie. » « Nous revenons de loin, poursuit le président du Tapura, qui ne rate pas l’occasion de rappeler que Amui Tatou était son idée. Nous avons adopté une stratégie qui a semblé hasardeuse à certains, mais j’étais convaincu qu’autrement nous n’aurions jamais pu conquérir une représentation à Paris, or ça devenait de plus en plus urgent compte tenu du comportement de nos députés sur la métropole. »

Mereana Reid-Arbelot, « beaucoup plus neutre que ce que l’on peut penser »

« Nous avons deux députés sur trois, c’est pas mal, et la troisième députée, bon, on va travailler avec elle, poursuit le président du Tapura. Je crois qu’elle est beaucoup plus neutre que ce que l’on peut penser, même si elle est élue du Tavini Huiraatira. Nos deux députés vont l’accompagne, la soutenir éventuellement dans ses dossiers. »

Une semaine pour déterminer où siéger dans l’hémicycle parisien

À la question de savoir si les deux députés autonomistes vont siéger dans le même groupe à l’Assemblée nationale, difficile de répondre avant de connaître le visage de la prochaine législature qui sera dévoilé le 18 juillet. D’ici là, de nouveaux regroupements, différents de ceux qui ont été mis en œuvre pour le scrutin du 2e tour, vont sans doute de faire.

« On va peut-être se partager les groupes »

Édouard Fritch préférerait à l’évidence que Moerani Frébault et Nicole Sanquer siègent ensemble. Le député de la première circonscription n’a pas caché son affinité avec le camp présidentiel. Nicole Sanquer, elle, semblait l’exclure tout au long de la campagne, marquant sa préférence pour un groupe centriste indépendant semblable à LIOT dans la précédente législature. Elle déclare en tout cas ce dimanche sur TNTV ambitionner de siéger à la commission des affaires sociales et de la santé de l’Assemblée nationale pour suivre les conventions État-Pays dans le domaine de la santé. Samedi soir Édouard Fritch concluait : « On va peut-être se partager les groupes, mais l’essentiel c’est que l’on soit dans des groupes qui nous écoutent. » Moerani Frébault prend l’avion pour Paris ce dimanche soir, Nicole Sanquer mardi. Tous deux vont consulter les différents partis qui composent la droite et le centre.