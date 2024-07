Teva Rohfritsch : « Ce rassemblement doit se poursuivre »

Le leader de Ia Ora Te Nunaa s’est félicité des bons résultats du Amui Tatou, et exprime à la fois la nécessité de voir perdurer l’alliance autonomiste, et celle d’une remise en question permanente dans une « nouvelle dynamique politique » : « Le blanc-seing sur un mandat complet, ça n’existe plus. »

Le sénateur, qui tenait un des bureaux de vote de Punaauia samedi, exprimait sa satisfaction de voir sa commune voter à plus de 60% pour la candidate autonomiste, Pascale Haiti-Flosse. Plua largement, dit-il, « ce rassemblement des autonomistes était attendu de nos électeurs, c’est aussi une responsabilité parce que c’est une confiance qui nous est donnée à nouveau. Il faudra être à la hauteur, il faudra travailler d’arrache-pied tout de suite. »

« Sur le terrain, j’ai entendu deux messages, poursuit Teva Rohfritsch : ‘enfin vous êtes rassemblés, parce que ça fait un moment qu’on attend’ et le deuxième c’est ‘maintenant il faut continuer comme ça, vous devez tenir, ce rassemblement doit se poursuivre.’ » C’est donc l’intérêt des partis autonomistes, et bien sûr les plus petits d’entre eux comme le sien, Ia Ora Te Nunaa, de rester soudés.

Du vote sanction contre les autonomistes en 2022 et en 2023 au vote sanction contre la majorité Tavini ce samedi, Teva Rohfritsch constate « une nouvelle dynamique politique », rendue plus rapide par l’utilisation des réseaux sociaux. « Ça veut sire que le blanc-seing sur un mandant complet, ça n’existe plus. Il faut chaque année se remettre en question parce qu’à tout moment, on peut revenir au vote. »