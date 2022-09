L’Etat désigne Vinci airports comme concessionnaire de l’aéroport de Tahiti-Faa’a

Six mois après l’annulation définitive de l’offre d’Egis, actuel concessionnaire de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a, l’Etat, à qui le Pays et les salariés d’ADT avaient demandé d’accélérer la cadence sur ce dossier, a choisi de ne pas relancer un nouvel appel d’offres. Le ministère de la Transition écologique et chargé des Transports a préféré attribuer la concession au groupe arrivé second lors de la dernière procédure d’attribution : il s’agit du groupe Vinci Airports, géant du secteur, qui gère une quarantaine de plateformes dans le monde. Le groupe français devrait donc créer une nouvelle société d’exploitation avec le Pays, qui en sera actionnaire à 49% comme c’est le cas aujourd’hui d’ADT. La nouvelle concession doit être mise en œuvre à partir de la fin du premier semestre 2023 et durer 40 ans. Difficile, pourtant, d’affirmer que c’est la fin du feuilleton de la concession, qui dure depuis plus de 12 ans. La CCISM, arrivé troisième du dernier appel d’offres avec son groupement, avait déjà prévenu qu’elle lancerait de nouvelles procédures judiciaires si une nouvelle procédure n’était pas lancée.

Plus d’informations à venir.