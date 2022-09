Le roi Charles III s’engage à servir le peuple britannique « tout au long de la vie »

Le roi Charles III a donné ce vendredi sa toute première allocution télévisée, dans laquelle il a exprimé son engagement envers le peuple britannique et ses nouvelles responsabilités. Le nouveau roi s’est engagé à servir « avec loyauté, respect et amour » tout au long de sa vie, comme l’avait fait sa mère la reine Elizabeth II avant lui.

Le roi Charles III a promis vendredi de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l’engagement qu’avait pris sa défunte mère Elizabeth II à son 21 anniversaire. « Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie », a déclaré Charles lors de sa première allocution télévisée comme souverain, qualifiant Elizabeth II d' »inspiration et d’exemple » pour lui et sa famille.

« Le rôle et les devoirs de la monarchie persistent. (…) Je m’engage aujourd’hui solennellement pour le temps qu’il m’est donné d’appliquer les principes constitutionnels au coeur de notre nation. Où que vous vivez au Royaume-Uni, ou dans les territoires à travers le monde, qu’importe votre histoire ou croyances, je vous servirai avec loyauté, respect et amour comme je l’ai fait tout au long de ma vie. »

Charles a évoqué cette nouvelle page de sa vie qui s’écrit désormais, en accédant au trône britannique. « Bien sûr, ma vie va changer maintenant que j’endosse de nouvelles responsabilités. Je ne pourrai plus accorder autant de temps et d’énergies pour les charités pour lesquelles je m’investis tellement. Mais je sais que ce travail continuera dans les mains de confiance d’autres. »

« C’est aussi un moment de changement pour ma famille« , a-t-il ajouté, mentionnant sa femme Camilla, devenue reine consort – épouse de roi.

Une pensée pour ses enfants, William et HarryCelui qui détenait le titre de prince de Galles a enregistré son allocution assis derrière un bureau sur lequel trônait la photo d’Elizabeth II. S’il a évoqué son engagement de nouveau roi, il n’a pas oublié d’avoir une pensée pour ses enfants, le prince William qui récupère son titre royal de Duc de Cornouailles en tant que héritier, mais aussi le prince Harry. Charles a exprimé son « amour » pour son fils et sa femme, Meghan Markle, installés aux Etats-Unis depuis 2020. C’est en Californie qu’ils élèvent leurs enfants, Archie et Lilibet – le prénom de cette dernière étant un hommage à la reine.

Charles a terminé son allocution en adressant un tendre message à la reine Elizabeth II : « Et à ma maman chérie, toi qui entames ton dernier voyage pour rejoindre mon cher défunt papa, je dirais simplement cela : merci. Merci pour ton amour et ta dévotion pour notre famille, et les familles des nations que tu as servi avec diligence toutes ces années. »

En partenariat avec Europe 1.