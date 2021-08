L’état d’urgence sanitaire va être maintenu jusqu’au 15 novembre en Polynésie

Un projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire au fenua, en Guyane et aux Antilles va être soumis à l’Assemblée nationale, a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, depuis Paris.

La situation sanitaire dramatique de la Polynésie était à l’ordre du jour de la rentrée gouvernementale. Le Conseil des ministres s’était déjà réuni de façon exceptionnelle le 11 août pour déclarer l’état d’urgence sanitaire en Polynésie, au vu la flambée des cas. Un statut qui a notamment permis de remettre en place le confinement, mais qui doit être validé par le Parlement, au-delà d’un mois d’application. Un projet de loi va donc être rapidement transmis à l’Assemblée dès la semaine prochaine, a annoncé le porte parole du porte parole du gouvernement national, Gabriel Attal, en sortie d’un Conseil de défense sanitaire qui s’est tenu à l’Élysée. Le texte, qui repousse au 15 novembre la fin de l’état d’urgence s’applique à la Polynésie mais aussi la Guyane, et surtout aux Antilles qui avaient été placées sous ce régime dès la fin juillet. L’exemple de la rentrée ratée du fenua a visiblement marqué les esprits : le retour des grandes vacances, prévus le 2 septembre, a été repoussé au 13 en Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et dans une partie de la Guyane. Autant de territoires où, comme en Polynésie le secrétaire d’État estime que « la sous-vaccination fait des ravages ». D’après les chiffres publiés mardi matin, 365 personnes étaient hospitalisées pour des symptômes graves de Covid, dont 53 en réanimation en Polynésie. La pression continue de grimper, donc, et les décès malheureusement ne ralentissent pas : l’épidémie a fait 17 morts lundi, pour un total de 328 depuis 2020 et 185 depuis l’importation du variant Delta.