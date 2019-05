Le « Hau Huiarii Tahiti e te mau motu », est « un état royal reconnu par Dieu (…) et dans le monde ». Ils se sont rassemblés lundi matin à la stèle de Pouvanaa a Oopa pour célébrer les 200 ans du code de loi de 1819.

Après le Hau Pakumotu ou encore « The Polynesian Kingdom of Atooi », voici venir le « Hau Huiarii Tahiti e te mau motu ». Ses membres qui considèrent faire partie d’« un état royal reconnu par Dieu » se sont rassemblés lundi matin au niveau de la stèle Pouvanaa a Oopa. Ils sont venus célébrer les 200 ans du code de loi de 1819 plus connu sous le nom de « code Pomare » mis en place par les missionnaires. Poetai Ho’e, affirme avoir été nommé 1er ministre de cet état et assure que « on est un état royal reconnu dans le monde. Nous demandons notre indépendance ». Il affirme que ses sympathisants et lui ne sont « ni un groupe politique, ni des révolutionnaires ». Poetai Ho’e a pour ambition de rétablir la vérité au fenua « la loi qui me guide c’est celle qui nous vient de Dieu».

A Lire aussi: Un nouveau gouvernement souverain autoproclamé au fenua

Les membres de « Hau Huiarii Tahiti e te mau motu » ont pour chef de file un roi et plusieurs ministres comme celui des armées. Poetai Ho’e considère que si aujourd’hui plusieurs mouvement comme le leur voient le jour c’est tout simplement « un échec de l’Etat français ».