L’hôtellerie regorge d’emplois mais pas de candidats

Le troisième Forum des formations et métiers du tourisme se tient ce jeudi à la présidence. Peu de chercheurs d’emploi ont fait le déplacement, et le public s’est surtout résumé à des élèves de troisième venus se renseigner à quelques mois de leurs premiers choix d’orientation. Et paradoxalement il y a de nombreuses opportunités à saisir en terme d’emploi dans le secteur du tourisme, à condition d’être prêt à faire quelques sacrifices.

Plusieurs classes de troisième étaient présentes, ce jeudi, au Forum des formations et métiers du tourisme, à la présidence. En petits groupes, feuilles et stylos à la main, les collégiens passaient de stand en stand pour poser leurs questions : combien d’heures travaillez-vous par jour ? Quelles sont les qualités requises pour faire votre métier ? Quel parcours avez-vous suivi ? Ou encore : Êtes-vous épanoui dans votre travail ? Des questions posées par Romana et Élodie, du collège Anne-Marie Javouhey à Vaiata Noël, responsable des agences de billetterie du groupe Tahiti Nui Travel.

Dans quelques mois, ces élèves de troisième devront faire des premiers choix importants pour leur future vie professionnelle. Le secteur du tourisme est porteur, « la croissance est revenue depuis trois ans », affirme la ministre du Tourisme. Et avec le projet du Village tahitien, les besoins vont être encore plus importants, indique Nicole Bouteau.

Dans son discours d’ouverture du Forum, le président Édouard Fritch a souligné qu’il fallait « anticiper les besoins qu’il y aura dans trois à cinq ans », avec des métiers nouveaux qui vont apparaître. « Le numérique, c’est incontournable aujourd’hui, c’est un moyen de promouvoir les produits, de faire rayonner la destination et de créer des applications pour faire connaître les sites », précise Nicole Bouteau. L’avenir, c’est aussi « de nouveaux types d’hébergement », comme l’auberge de jeunesse Mahana Lodge Hostel lancé par Maui Shan. La ministre souligne, en outre, que si les touristes néo-zélandais sont plus nombreux à venir en Polynésie française, cette année, c’est « essentiellement grâce à Airbnb ».

Des offres d’emploi qui ne trouvent pas preneurs

Il y a donc toujours des opportunités à saisir dans le secteur du tourisme. Vaitia Buchin, conseiller auprès des entreprises au Sefi, précise que « sur toutes les offres d’emploi que reçoit le service, une sur cinq vient du tourisme, c’est énorme ». Et finalement, le problème vient davantage du manque de candidats prêts à accepter des postes dans les îles.

Dans ce contexte, les employeurs sont mêmes « disposés à réduire leur exigence en terme de compétence », indique Vaitia Buchin.

En tout, le Sefi dispose actuellement de 120 offres d’emploi dans le secteur du tourisme.