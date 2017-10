Deux Américaines dérivent cinq mois en voulant naviguer vers Tahiti

La marine américaine a communiqué jeudi sur le sauvetage de deux plaisancières américaines au large du Japon. Les deux femmes ont dérivés pendant cinq mois avec leurs deux chiens après avoir quitté Hawaii pour rejoindre Tahiti.

Un communiqué de la marine américaine raconte l’incroyable mésaventure de Jennifer Appel et Tasha Fuiaba ainsi que de leurs deux chiens. Partis en mai dernier de Hawaii, les deux femmes souhaitaient rejoindre Tahiti à bord d’un voilier. Mais le 30 mai, leur moteur est tombé en panne, les deux plaisancières ont décidé de poursuivre leur croisière avec la voile. Au bout de deux mois, les américaines ont commencé à lancer des signaux de détresse, mais trop éloignés d’autres navires ou de stations sur terre, leur message est resté lettre morte.

Ce n’est que mardi, soit cinq mois après leur départ, qu’un navire de pêche taïwanais les a repéré à 1 500 km au sud-est du Japon. Les pêcheurs ont alors avertis les autorités américaines à Guam, qui ont dépêché un navire dès le lendemain pour secourir les quatre occupants du voilier. Jennifer Appel, Tasha Fuiaba et leurs chiens, ont été retrouvés en bonne santé et notamment biens nourris grâce à un purificateur d’eau et à plus d’un an de réserves alimentaires.