Les résidences Grand et Mariani cédées 1 Fcfp au Pays

Le président du Pays, Edouard Fritch, et le haut-commissaire, René Bidal, ont signé jeudi midi à la présidence les actes notariés formalisant la cession par l’Etat à la Polynésie, au Fcfp symbolique, des terrains militaires des résidences Grand et Mariani.

Des cessions qui permettront au Pays d’enrichir l’offre en logements sociaux à Tahiti. A court terme, il est prévu que ces deux ensembles fonciers soient cédés à titre gratuit au profit de l’Office Polynésie de l’Habitat en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux.

A noter que certaines personnes sinistrées lors des intempéries des 21 et 22 janvier dernier ont été relogées sur le site de la résidence Grand, l’Etat en ayant autorisé, par anticipation, l’occupation temporaire en février dernier, afin de répondre à l’urgence du relogement de ces familles, dans l’attente de solutions plus pérennes qui s’inscriront dans un projet plus ambitieux.