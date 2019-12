L’IEOM finance l’investissement des entreprises

Le conseil de surveillance de l’Institut d’Emissions d’Outre-mer (IEOM) a lancé lundi un nouveau dispositif de refinancement à moyen terme, reposant sur une enveloppe de 25 milliards de Fcfp pour la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.

L’IEOM a lancé lundi 23 décembre un nouveau dispositif appelé « ligne de refinancement à 6 mois » consistant en un appel d’offre à taux fixe. Cela permet aux banques d’emprunter des fonds pour ensuite proposer des prêts aux entreprises. D’ailleurs le communiqué du haut-commissariat indique que « la mesure vise à encourager l’investissement des entreprises ». Et pour cause, les taux de l’IEOM sont particulièrement intéressants : taux de réescompte de crédit aux entreprises à 0%, taux de facilité au dépôt à 0,20 % et le taux de facilité de prêt marginal à 0,25 %.

25 milliards de Fcfp pour les trois collectivités françaises du Pacifique ont été alloués à ce dispositif.