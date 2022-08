Après leur éclatante victoire face à Hienghène en demi-finale de la OFC Champions League, les coéquipiers de Teaonui Tehau et Tauhiti Keck se préparent pour leur première finale, ce mardi à 16 heures. Leur entraîneur Samuel Garcia le sait : Auckland City, qui a dominé le tournoi, est donné vainqueur. A ses joueurs, il a demandé d’aborder le match avec humilité, mais sans complexe : « on profitera de chaque opportunité ».

Quatre à zéro. Vénus a de quoi être en confiance après sa demi-finale : les Tahitiens n’ont laissé aucun chance aux Calédoniens de Hienghène, tenant du titre océanien avec leur victoire de 2019. Cette confiance Samuel Garcia veut l’utiliser autant que la raisonner : « Quand tu gagnes, de la confiance, tu en emmagasines et c’est normal, mais il faut rester très humble : on aura une grosse équipe en face, bien préparée »… Et surtout sept fois championne d’Océanie. Auckland City, qui avait battu Venus lors du dernier tournoi en 2019, a dominé sa poule, inscrivant pas moins de 12 buts dont 5 contre Hienghène et n’en encaissant qu’un. En demi-finale, les Kiwis, qui jouent à domicile, se sont défaits facilement de Central Coast, sans non plus briller. « Ils jouent à un niveau supérieur au nôtre, mais il ne faut pas faire de complexe, prévient le coach. Il faut jouer notre football, rester concentré… Sur 90 minutes tout est jouable. Les gros matchs c’est comme ça : le peu d’occasion qu’on aura, il faudra les mettre dedans, et on fera les comptes à la fin ».

Soins, décrassage… Les bleus et blanc profitent au maximum des trois jours de repos, enchainent les séances de travail vidéos sur le jeu d’Auckland, mettent en place leur plan de jeu. Pour l’entraîneur, ce n’est en tout cas pas l’enjeu – Vénus, qui joue sa première finale d’OFC, accédera au championnat du monde des clubs si elle remporte le tournoi – qui va faire faillir son équipe. « Plus tu joues de matchs à haute intensité à l’international, moins tu as de stress. On a une équipe qui a déjà pas mal voyagé et je n’ai pas d’inquiétude : l’enjeu ne l’emportera pas sur le jeu ».

Les Tahitiens peuvent s’appuyer sur une attaque redoutable. Mais le très expérimenté Teaonui « Filou » Tehau – capitaine, meilleur buteur du championnat polynésien et « meilleur joueur d’Océanie aujourd’hui, il ne faut pas se le cacher », précise Samuel Garcia – et le très en forme Tauhiti Keck, homme du match en demi-finale après son doublé et sa passe décisive, ne sont pas seuls. « Les offensifs sont mis en valeur, mais c’est l’ensemble de l’équipe qui fera marquer les attaquants, quel qu’il soit, reprend l’entraineur. Après si on a des joueurs comme Filou qui sont dans un bon jour, qu’on est tous dans un bon jour, il y a beaucoup de chose qui peuvent se présenter ».

La finale de la Ligue des Champion d’Océanie 2022 est à suivre sur le site de l’OFC (lien à retrouver sur le Facebook Oceania Football Confederation) à partir de mardi à 16 heures.