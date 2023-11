L’incroyable Black Friday d’Air Tahiti Nui… pour les visiteurs américains

Le 25 novembre prochain, Air Tahiti Nui va mettre en vente 250 passes « multi-vols » au départ des États-Unis. Pour la modique somme de 167 666 Fcfp, les voyageurs auront droit à quatre billets aller-retour vers Tahiti, Auckland, Paris ou Tokyo.

Air Tahiti Nui fête ses 25 ans avec une offre défiant toute concurrence pour ses clients américains. 250 « Tiare Pass » seront mis à la vente le 25 novembre, durant très exactement 25 heures. À 9 heures (heure de la côte Ouest des États-Unis), un numéro de téléphone dédié apparaîtra sur le site web américain de la compagnie au tiare. Ceux qui réussiront à joindre l’équipe commerciale pourront, pour 1 525 USD (taxes, repas et bagage enregistré compris), soir 167 600 Fcfp, s’offrir un passe valable du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2024, qui comprend quatre vols aller-retour en classe économique entre Los Angeles ou Seattle et Tahiti, Auckland, Tokyo (sauf en haute saison) et Paris. Une escale de moins de 24 heures n’est pas décomptée des quatre voyages, et il sera possible de se surclasser en business en fonction des sièges disponibles.

Une belle opération de communication pour inciter les visiteurs américains à nous rendre visite : vous avez encore 8 jours pour prévenir vos amis et parents qui vivent aux Etats-Unis.