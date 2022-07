L’incubateur Prism recrute sa 7e promotion d’entrepreneurs

Prism, l’incubateur de projets innovants de la CCISM, recrute sa 7e promotion d’entrepreneurs via un appel à projets en ligne jusqu’au 26 août 2022.

Lancé en 2017, Test&Learn est le programme historique de Prism, qui s’adresse aux entrepreneurs en phase de création d’un projet innovant en termes de business model, d’intégration du numérique ou de valorisation des ressources locales et du patrimoine polynésien. Test&Learn accompagne, forme, connecte et oriente les porteurs de projet qui, au terme de ce programme, détiennent toutes les clés pour pouvoir commercialiser leur projet d’entreprise (validation du marché et prototypage, lancement du prototypage, formalisation du business plan, création de la structure et lancement sur le marché).

Un programme booster, fédérateur et révélateur de pépites d’entreprises

Le programme Test&Learn a, depuis sa création, accompagné et mis en lumière 54 porteurs de projets incubés. Il rassemble une communauté d’entrepreneurs engageante, éclectique et inspirante. Aujourd’hui, il compte 14 startups actives et pérennes. Hello Scoot’, Foodease, Ninamu Solution, La P’tite Cabine, Arioi Expérience, Ecovrac sont quelques-unes de ces success stories.

Test&Learn#7, concrétisez le lancement de votre entreprise

Les porteurs de projets désireux de lancer leur entreprise avec le programme Test&Learn et de rejoindre la communauté d’entrepreneurs innovants de Prism ont jusqu’au 26 août 2022, 12 heures, pour candidater en ligne et se faire connaître sur le lien suivant : https://www.prism.pf/test-learn/

Les porteurs de projet sélectionnés auront pour une durée de six mois, accès à un espace de co-working situé à la Polynesian Factory, où un accompagnement et un suivi opérationnel personnalisé leur seront proposés. Les graines d’entrepreneurs de la promo#7 seront aussi mis en réseaux avec les experts métiers afin d’échanger et de bénéficier de leurs retours d’expériences et conseils avisés.

