L’ISPF lance une nouvelle enquête de comparaison spatiale des prix

Du 1er mars au 22 avril, l’Institut de la statistique de Polynésie française va collecter les données sur les prix, pour les comparer aux prix en métropole. Les tendances inflationnistes internationales et la « TVA sociale » bientôt en vigueur vont probablement encore aggraver l’écart des prix constaté lors de la dernière enquête similaire en 2015.

Une comparaison « spatiale », non pas parce que les prix en Polynésie semblent venir d’une autre planète, mais pour les comparer avec ceux de l’Hexagone. La précédente enquête, qui date de 2015, avait mis en relief des prix en Polynésie 39% supérieurs à ceux de la métropole, et même 81 % plus cher pour l’alimentation, faisant de la Polynésie le territoire le plus cher des outre-mers français.

Cette année, des facteurs structurels nouveaux vont se rajouter à l’équation, comme l’augmentation mondiale des matières premières et du fret qui pèse plus lourd sur l’économie locale que sur la métropole, et un facteur local, l’augmentation imminente de la TVA, explique le directeur de l’ISPF, Nicolas Prudhomme.

Une partie des données est issue des enquêtes habituelles sur les prix à la consommation, et elles seront complétées par deux enquêteurs recrutés pour l’occasion. Les enquêteurs de l’ISPF vont réaliser près de 15 000 relevés de prix, pratiqués dans environ 500 points de vente à Tahiti et Moorea où sont concentrés 75% de la population. Outre les produits alimentaires, l’ISPF relèvera aussi les prix des boissons et du tabac, les logements ainsi que de l’eau et de l’énergie, des communications, des transports, de l’ameublement et de l’équipement de la maison, de l’hôtellerie et de la restauration, de l’habillement, des loisirs et de la santé.

Les premiers résultats de cette comparaison des prix sont attendus début 2023.