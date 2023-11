Loi de Finances : Paris renonce à l’aide à l’installation en Outre-mer pour les résidents de l’Hexagone

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a annoncé cette nuit le retrait de l’article 55 de la loi de Finances nationale 2024, prévoyant une aide à l’installation en Outre-mer pour les résidents de l’Hexagone. Il avait notamment été dénoncé, sur Radio1, par le député Tematai Le Gayic, qui y voyait un mesure de « politique colonialiste d’expropriation ». Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Cette aide était vivement critiquée par les parlementaires ultramarins. Après les avoir reçus ce mercredi, Gérald Darmanin a finalement annoncé le retrait et la réécriture de cet article, qui prévoyait une aide d’installation en Outre-mer pour les porteurs de projets résidents dans l’Hexagone.

« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable » dans un territoire d’Outre-mer peut-on en effet lire dans le texte de loi. Une formulation qui ne cible pas les Ultramarins résidents hors de leur territoire alors que cet article issu d’une demande du CIOM voulait favoriser le retour des jeunes en Outre-mer, dans le cadre de l’augmentation des moyens financiers de l’agence pour la mobilité en Outre-mer. Le gouvernement avait expliqué, citant le Conseil d’État, qu’un texte ciblant les résidents métropolitains d’origine ultramarine serait discriminatoire et donc censuré.

Mais le fait est que la mouture retenu a provoqué une levée de bouclier chez les élus d’Outre-mer. « Pas besoin d’attirer des professionnels à La Réunion où la démographie est en hausse, ou les cadres ne manquent pas et où le taux de chômage est déjà élevé. Nous avons nos talents, nous voulons qu’ils rentrent ou restent travailler chez eux » avait contesté le député Frédéric Maillot (GDR). « Le gouvernement favorise l’envoi de métropolitains dans nos territoires » avait aussi accusé Tematai Le Gayic, sur l’antenne de Radio1. Le député indépendantiste ne se satisfaisait pas des explication du gouvernement : « C’est toujours pareil, avait-il déclaré sur notre plateau. Toutes les mesures incitatives pour les ressortissants qui partent en Outre-mer sont mises en place uniquement pour les expatriés et pour nous, à chaque fois on dit non, c’est discriminatoire. Pour nous, la politique coloniale continue ». L’élu Tavini avait même parlé, reprenant les mots d’Aimé Césaire, de « génocide par substitution », pour qualifié ces encouragements à l’expatriation vers les collectivités d’Outre-mer.

Le groupe parlementaire GDR (communistes), dont la moitié est composé d’élus ultramarins, avait remis un courrier au chef de l’État pour « discuter de manière sincère » sur cet article. « Remis en main propre, ce courrier a permis l’organisation d’une réunion avec le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin, ce jour », assure Frédéric Maillot.