L’OPH veut développer les fare F2

Constatant une demande accrue pour des logements en F2, L’Office polynésien de l’habitat ambitionne de proposer ce type de logements en habitat dispersé, pour un coût total de 8,8 à 13 millions de Fcfp.

Sur proposition du vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, le Conseil des ministres a décidé de développer les logements en F2.

En effet, partant du constat que de plus en plus de personnes vivent seules ou en ménage sans enfants, ce qui est également le cas pour les personnes âgées, l’OPH souhaite proposer des logements en habitat dispersé de type F2.

Pour ces futurs fare, la participation financière des ménages attributaires sera recalculée selon un coefficient multiplicateur adapté proportionnellement aux coefficients appliqués aux F3, F4, et F5. L’estimation du coût est comprise entre 8 856 134 Fcfp et 13 085 618 Fcfp selon les îles, et la participation financière des attributaires restera toujours comprise entre 2% minimum et 35% maximum du coût du fare.

