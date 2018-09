L’OPT va créer deux filiales privées

Le conseil des ministres a annoncé officiellement mercredi les modalité de la réorganisation du « groupe public » OPT. Deux filiales privées vont être créées : d’un côté Vini et la direction des Télécoms, de l’autre les services postaux et financiers.

La réorganisation de l’Office des postes et télécommunications (OPT) dans le cadre du fameux plan « Amibition 2020 » se précise. Le conseil des ministres a examiné mercredi le projet de loi du Pays qui va permettre cette restructuration sous la forme d’un « groupe public ». L’établissement public OPT et son conseil d’administration seront maintenus, mais les services et activités seront regroupés avec la création « deux nouvelles sociétés par actions simplifiées » : un opérateur télécom intégré (OTI) qui rassemblera les activités de la SAS Vini et celles de la Direction des télécoms de l’OPT et un opérateur des services postaux et financiers (OPSF) qui regroupera les activités postales et financières de l’OPT.