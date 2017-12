Louis Provost nouveau président du COPF

Le président de l’association sportive de tir de Tahiti, Louis Provost, a été élu samedi président du Comité olympique de Polynésie française (COPF) au terme d’une longue élection. L’équipe du président sortant, Tauhiti Nena, n’a donc pas été reconduite.

L’élection de Louis Provost à la présidence du COPF, samedi à l’Institut jeunesse et sports, marque une grande étape dans la période très agitée que connaît le sport polynésien depuis plusieurs mois. Les fédérations sportives de Polynésie française étaient appelées à voter pour élire les membres de leur conseil d’administration et le président du comité, depuis l’annulation des élections déjà houleuses du 13 janvier 2016 par la cour d’appel de Papeete. L’équipe du président sortant, Tauhiti Nena, n’a pas réussi à remettre la main sur un comité qui semblait souffrir depuis plusieurs mois de l’opposition politique entre son président et le gouvernement et ses services en charge des sports.

C’est finalement le président de l’association sportive de tir de Tahiti, Louis Provost, qui a été élu. Sa première mission devrait être de convaincre les comités nationaux olympiques océaniens de réintégrer le COPF pour permettre aux sportifs polynésiens de participer aux Jeux du Pacifique.