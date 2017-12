Fin d’une grève de trois semaines chez Air France

La direction régionale d’Air France en Polynésie française et les PNC du syndicat Usaf-Unsa se sont mis d’accords samedi en fin d’après-midi pour signer un protocole d’accord et mettre fin à trois semaines de grève.

Après trois semaines et deux jours de grève, un protocole d’accord a finalement été signé samedi à 17h30 entre les personnel navigants commerciaux (PNC) du syndicats Usaf-Unsa et la direction régionale d’Air France en Polynésie. Une grève particulièrement longue et difficile pour la compagnie qui a dû affréter plusieurs vols de la compagnie portugaise Hi Fly pour assurer la desserte entre Los Angeles et Tahiti. Les vols reprendront normalement mercredi sur Air France.

Les PNC demandaient notamment des hausses d’effectifs, refusées par la direction nationale d’Air France KLM. Une direction qui a annoncé il y a quelques jours l’arrêt des rotations entre Los Angeles et Paris pour les 81 PNC de la base de Papeete. De quoi répondre à la demande des grévistes sur les effectifs, mais dans le même temps raviver les inquiétudes sur l’organisation actuelle desserte pour les PNC locaux. La direction d’Air France KLM n’a pourtant cessé de rassurer ses effectifs en Polynésie sur la pérennité de leur activité en Polynésie, dans un contexte de forte concurrence à venir avec l’arrivée prochaine de French Blue au fenua.