Lundi 6 novembre, donnez votre sang au musée

Le Centre de transfusion sanguine et le Fare Iamanaha mettent en place une collecte de sang exceptionnelle, dans la matinée du lundi 6 novembre, à l’intérieur même d’une des salles d’exposition. L’occasion de faire une bonne action tout en admirant les œuvres réalisées par les enseignants et les élèves du Centre des métiers d’art.

Le Centre de transfusion sanguine, qui se déplace régulièrement hors les murs du CHPF, organise lundi 6 novembre une collecte exceptionnelle avec le Musée de Tahiti et des îles à Punaauia : elle se tiendra dans la salle d’exposition temporaire que le musée ouvre spécialement pour l’occasion – il est normalement fermé le lundi.

De 8 heures à midi, les donneurs de sang pourront ainsi profiter de l’exposition Huri qui rassemble des œuvres des enseignants et des élèves actuels et anciens du Centre des métiers d’art, qui mêlent art contemporain et art ancestral dans plusieurs disciplines artistiques. Cette exposition est programmée jusqu’au 19 novembre, et cette collecte permettra ainsi aux retardataires de la découvrir avant qu’elle ne soit décrochée.

Pour plus de renseignements contacter le centre de transfusion sanguine au 40 48 47 74.