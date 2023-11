Une soirée pour le climat

Samedi 4 novembre, une soirée grand public « ludique et informative » organisée sous l’égide du ministère de l’Économie et des finances en charge des énergies, déclinera le thème du climat en danse, théâtre, musique et peinture.

Une soirée consacrée au dérèglement climatique, c’est ce que propose le Pays à la Brasserie Hoa, à Fare ute, ce samedi 4 novembre de 18 à 22 heures. Une action de sensibilisation qui veut s’inscrire dans l’élaboration du prochain plan climat.

Live painting avec l’artiste Sarah Viault, la troupe Tahiti Impro, une table ronde sur les défis de la transition écologique, un simulateur d’empreinte carbone, de la musique et de la danse sont au programme de cette soirée.

Ces derniers mois, plusieurs ateliers et comités se sont tenus pour poursuivre les tra[1]vaux. Lors du second comité de pilotage, le 12 septembre dernier, ses membres ont acté, à l’unanimité, une trajectoire climatique ambitieuse pour le Pays. L’objectif fixé : atteindre le seuil des 5,5 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par habitant et par an à l’horizon 2030. Ce qui implique de diviser par deux l’empreinte carbone polynésienne actuelle. La nécessité de déployer des plans d’actions sectoriels tout aussi ambitieux en matière d’adaptation aux conséquences du changement climatique est également soulignée.