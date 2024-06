L’union autonomiste Amui Tatou s’adjuge la moitié des voix dans le pays, mais…

Les autonomistes réunis sous la bannière rose ont attiré environ 50% des voix dans les trois circonscriptions du fenua d’après des résultats partiels basés sur 85% des bulletins. C’est moins que les 63% réunis par le Tapura, A here ia Porinetia et le Amuitahira’a en 2022, quand chacun avait présenté ses propres candidats. Le Tavini, lui, ne réunit « que » 39% des suffrages dans le pays, mais c’est plus de 10 points de plus qu’au premier tour des législatives de 2022, après lequel ses candidats avaient signé une belle remontée au deuxième tour pour finalement être tous les trois élus dans leur circonscription. Derrière, avec 4,2% des voix au global, Heuira – Les Verts fait presque deux fois mieux qu’au premier tour de 2022, mais est loin de pouvoir maintenir un candidat. Les deux candidats RN rassemblent, eux, 3152 voix, soit 4% des suffrages du pays, et même 7,5% en ajoutant celles de Naumi Mihuura, candidate autonomiste sans étiquette soutenue par le parti d’extrême-droite.