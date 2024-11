L’upcycling olympique de FACE Polynésie

FACE Polynésie fêtait mardi soir son 8e anniversaire avec un défilé des créations réalisées dans des bâches publicitaires recyclées par des jeunes en insertion. Mis en vente à l’issue de la soirée, les sacs, notamment les « collectors » fabriqués dans les bâches des Jeux Olympiques, se sont envolés rapidement.

La Fondation pour agir contre l’exclusion, ou FACE Polynésie, créée en 2016, célébrait mardi soir à la Brasserie Hoa son 8e anniversaire, en présence notamment du président Moetai Brotherson, de la ministre du Travail et de l’emploi, Vannina Crolas, et de la déléguée interministérielle au handicap, Nathalie Salmon-Hudry.

FACE a créé trois ateliers d’insertion par l’activité économique, caractérisés par leur visée environnementale : démantèlement des équipements électroniques et électriques, reconditionnement des palettes de bois, et upcycling, un atelier couture qui recycle des bâches publicitaires, des uniformes ou autres matériaux. Ces ateliers accueillent des jeunes en service civique, des jeunes détenus en insertion, des personnes en situation de handicap et des sans domicile fixe.

La fête, animée par le groupe de danse All In One, la meilleure danseuse du Heiva Aie Manuel et le groupe Anapa Sound, a pris la forme d’un défilé de mode, dans lequel les jeunes de l’atelier d’insertion « Upcycling » ont eux-mêmes présenté les sacs qu’ils fabriquent à partir de bâches publicitaires. Si leur activité commence à être connue – les créations sont présentées à la Tahiti Fashion Weeke, une opération de fabrication de cartables a été menée plus tôt cette année – le clou de la soirée était la découverte des sacs à mains, sacs à dos, cabas et autres sacs de sport réalisés dans les bâches des Jeux Olympiques, qui s’étaient engagés, tant en métropole qu’à Tahiti, à promouvoir le recyclage du matériel publicitaire de l’organisation.

Les pièces uniques présentées mardi soir étaient portées par ceux et celles qui les ont faites. Le stand de vente ouvert après le défilé a vite été pris d’assaut. La production se poursuit, disent les responsables, mais il faudra passer commande et attendre trois à quatre mois pour ces créations. Cet atelier upcycling est passé, en un an, de 2 000 à 4 000 pièces.