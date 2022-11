Made in fenua : Couleur Cacao, Coconut Me, Tahitian Tasty et Auro Tahiti récompensés

Le Salon Made in Fenua, qui s’est terminé dimanche à Mamao, a été l’occasion de récompenser les lauréats du concours des « meilleurs produits ». Couleur Cacao remporte le fenua d’or tandis que la vanille de Auro Tahiti repart avec le prix du jury.

Textile, bijouterie, cosmétique, artisanat, services et agroalimentaire… Au total, 22 artisans étaient en lice pour ce concours organisé dans le cadre de la 22ème édition du salon Made in Fenua. La CCISM avait rassemblé un jury de quatre membres représentant la chambre, Air Tahiti Nui ou le syndicat des industriel de Polynésie. S’ajoutent 1200 votes de visiteurs qui pouvaient gagner, au passage, certains produits en compétition. Et Les 4 « meilleurs produits » choisis pour cette édition 2022 sont :

Couleur Cacao avec sa tablette de chocolat au autera’a pour le trophée Fenua d’Or

Coconut Me avec sa crème hydratante aux huiles vierges de coco et d’hibiscus pour le trophée Fenua d’Argent

Tahitian Tasty avec son caramel coco pour le trophée Fenua de Bronze

Auro Tahiti « Vanille de Tahiti » avec sa gamme d’emballage bambou pyrogravé pour les vanilles pour le prix « Coup de cœur du jury »

Avec communiqué