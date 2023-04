Mademoiselle Molière : amour, gloire et beauté au Grand siècle

Rideau Rouge Tahiti propose Mademoiselle Molière, qui retrace la rupture entre Molière et sa compagne, avant son mariage avec la propre fille de celle-ci. La recette est connue – amour, jalousie, ambition, succès – mais ce sont les dosages qui font passer, au XVIIe siècle comme au XXIe, de la comédie à la tragédie. Trois représentations sont programmées au Petit théâtre de la Maison de la culture les 14,15 et 16 avril.

C’est l’histoire d’une quarantenaire, qui a passé les 20 dernières années de sa vie à soutenir l’homme qu’elle aime et admire, et qu’il quitte pour un modèle plus récent.

« On est en 1661, Molière s’apprête à jouer devant le roi, ça commence à bien marcher pour eux. Et environ à la moitié du spectacle, Molière annonce à Madeleine qu’il va la quitter pour sa fille, et là on bascule dans le drame », résume Anne Boucher qui incarne Madeleine Béjart, un rôle qui lui a valu un Molière, justement, en 2019.

Un drame d’autant plus douloureux pour Madeleine que Molière va connaître, après son union avec Armande, les plus grands et les plus sérieux succès de sa carrière : L’École des femmes, Tartuffe, Le Misanthrope…

Christophe de Mareuil est ce Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, « figure tutélaire par excellence » du théâtre français, « notre maître à tous ». Mais il aborde le rôle en laissant au vestiaire le lourd costume : « Je pense que simplement il est réellement tombé amoureux, cet homme.

Ainsi Molière devient-il l’un de ses propres personnages : un bourgeois qui réussit, dans un de ces triangles amoureux qui sont la base des comédies et des tragédies classiques et modernes.