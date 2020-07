Mahealani Amaru monte sur la scène du Châtelet pour jouer en reo tahiti

La jeune comédienne, médaillée d’or du conservatoire, première Polynésienne à intégrer une école supérieure d’art dramatique, Mahealani Amaru, poursuit son chemin en métropole. Elle vient de monter sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet pour y interpréter, en reo tahiti, le témoignage d’une femme battue.

Beau parcours que celui de Mahealani Amaru. Il y a trois ans, après avoir été médaillée d’or du Conservatoire artistique de Polynésie française, la jeune comédienne avait brillamment réussi l’audition d’entrée en classe préparatoire réservée aux ultramarins souhaitant intégrer l’une des 12 écoles supérieures de théâtre. Aujourd’hui en deuxième année, elle est la première Polynésienne à avoir intégré l’Académie de l’Union à Limoges. Et les enseignants ne se sont pas trompés en lui faisant une place, puisque Mahealani vient pour la première fois de monter sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris. Parmi 8 autres comédiennes, elle joue dans la pièce Au nom de toutes, dénonçant les violences conjugales. Chaque comédienne y interprète le témoignage d’une femme qui avait fait la Une du magazine Elle en novembre 2017. Mahealani y est Morgane, 31 ans, auto-entrepreneuse, qui s’est sortie de son calvaire grâce à l’aide d’une association. Mais le plus intéressant est que la jeune comédienne joue en reo tahiti ! « J’ai eu de la chance que la metteuse en scène, Danielle Gabou, m’ait laissé incarner ce personnage en tahitien. C’est ma grand-mère qui m’a aidé à traduire mon texte dans le but de ne pas faire d’erreur syntaxique », a expliqué Mahealani. La jeune femme est très heureuse de participer à ce projet « riche en émotions et en expériences professionnelles qui ne fait que m’ouvrir plusieurs portes professionnelles ».

Et cerise sur le gâteau, la pièce a été captée par France TV et sera diffusée sur France O. Les spectateurs polynésiens pourront donc voir le talent de Mahealani Amaru sur les planches du Théâtre du Châtelet.