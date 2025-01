Makatea Vertical Adventure 2025 : 170 places très convoitées pour la 4e édition

L’association Makatea escalade et la société Acropol, qui seront présentes au Salon du tourisme ce weekend, coorganisent la prochaine Makatea Vertical Adventure du 14 au 19 septembre prochains. Ce festival d’escalade est un grand succès à Makatea, atteignant à chaque fois son maximum de participants, soit environ 170 personnes. Au cœur de ces cinq jours : l’escalade avec de nombreux parcours mais aussi des tyroliennes, des via ferrata et d’autres activités comme la pirogue à voile. L’île semble avoir pris le tournant du tourisme nature pour son développement économique, grâce à ce festival de sport outdoor qui suscite de l’enthousiasme, et donne des idées à d’autres îles.

Au cœur de cinq jours de festival : l’escalade, et au cœur des découvertes : Makatea. Heitapu Mai, président de l’association Makatea escalade, et Maciek Buraczynski, patron d’Acropol, la société spécialiste de travaux en hauteur, coorganisent la 4e édition de la Makatea Vertical Adventure. Après trois éditions réussies et un succès toujours plus grand auprès de la population, les deux hommes sont bien décidés à poursuivre l’activité. Et surtout, pour Heitapu Mai qui vit à Makatea, c’est l’occasion de faire découvrir son île et ses particularités : « Les grottes d’eau douce, les sites historiques… » et bien sûr ses habitants. Et pour que tout fonctionne, le festival se prépare plusieurs mois à l’avance. Les organisateurs réservent le Tahiti Nui pour le transport du matériel et des participants mais c’est aussi Acropol qui vient sur place faire la vérification des voies, des via ferrata. « On ferme l’activité sur Tahiti non seulement pendant la durée du festival, mais déjà bien avant. Parce que nous arrivons sur Makatea, deux semaines, dix jours, avant l’événement. Quand on parle de logistique, tout le monde pense bien sûr au Tahiti Nui, mais il faut déjà en amont penser au transport du staff, au transport des véhicules, du matériel. Donc tout ça, ça se fait déjà bien, bien avant le festival. »

Une fois sur place les participants sont assurés par Acropol. « Il y a certaines activités où on explique à chacun comment mettre ses mousquetons et ils partent en autonomie. Et il y a d’autres activités comme la tyrolienne ou la descente en rappel où là vous n’avez pas grand-chose à faire. On vous équipe, on vous attache, on vous met en place et vous n’avez qu’à vous laisser aller. » Des parcours d’initiation à l’escalade sont également proposés, entre 3 et 20 mètres, et pour les autres installations, elles peuvent se situer aux alentours de 70 à 80 mètres. Chaque année est aussi l’occasion de proposer de nouveaux parcours. Les organisateurs ont plein d’idées, notamment celle d’une via ferrata traversant l’île, mais ce ne sera pas pour cette année. Une chose est sûre, le festival est devenu un vecteur de développement pour Makatea. C’était l’un des objectifs de Heitapu Mai en créant son association d’escalade en 2018. « Je peux clairement affirmer que oui, c’est un peu le renouveau, je dirais même la renaissance au niveau de l’île et et j’ai toujours dans un coin de ma tête ce souhait que toute notre population, notamment les jeunes, puisse intégrer ce sentiment de faire partie de ce développement futur. »

Le sport plutôt que le phosphate résiduel pour redynamiser l’île

Heitapu Mai voit désormais passer des touristes du monde entier, amateurs d’escalade, sur son île. « On les laisse venir et on les guide tout doucement sur le cheminement qu’il faut prendre pour arriver sur l’île et profiter après de son potentiel. » Le phosphate reste tout de même présent dans les esprits. « Personnellement, comme je suis perché tout là-haut, je n’entends pas trop parler de ça. Mais après il faut le dire, je pense que le sujet du phosphate ne va jamais quitter Makatea parce que ça a aussi fait sa renommée pendant 60 années, de 1906 à 1966. Et depuis quelques années aussi, on en parle. Il y a quelques quelques entités qui veulent certainement revenir proposer quelque chose par rapport au phosphate. Mais aujourd’hui, je dirais qu’on n’en est plus là. La réalité des choses, c’est vraiment ce potentiel outdoor qu’on a mis en avant. »

Ce potentiel outdoor, d’autres îles en rêvent désormais, comme Rurutu. Le tavana Riveta est intéressé, confirme Heitapu Mai, et des contacts ont été pris. L’idée est de former des personnes sur place pour qu’elles puissent elles-mêmes développer l’activité sur leur île. À noter que les organisateurs tiennent un stand au salon du tourisme qui ouvre ce vendredi, pour vendre les places du prochain festival : « 170 places et pas une de plus sont disponibles ».