Malgré le retour du courant, les écoles de Moorea seront fermées demain

Si le courant a été rétabli sur l’île sœur, les écoles maternelles et primaires et les collèges de Moorea seront fermés le jeudi 23 janvier. La restauration scolaire ne pourra pas être assurée jusqu’à lundi. Le Lycée agricole reste ouvert.

L’électricité a été rétablie sur l’ensemble de Moorea, ce mercredi en début d’après-midi, mettant fin à un black-out de près de 22 heures. Le réseau d’eau potable, impacté par la coupure, se remet aussi en place progressivement. En revanche, la fermeture des écoles maternelles et primaires, annoncée plus tôt dans la journée, est maintenue par la commune en ce qui concerne la journée du jeudi 23 janvier. Le Pays a également décidé de fermer les collèges de l’île. Ces établissement réouvriront vendredi.

La fermeture de jeudi est maintenue « par principe de précaution » selon la commune, amis aussi pour des raisons logistiques, puisque la restauration scolaire ne pourra pas être assurée avant le lundi 27 janvier, les denrées stockées étant perdues après une rupture de la chaîne du froid.

En revanche lycée agricole sera bien ouvert le jeudi 23 janvier.

« L’Epic « te ito rau no Moorea-Maiao » communiquera plus dans le détail sur cet incident regrettable, mais, la Commune de Moorea-Maiao par son maire Evans Haumani ,son conseil municipal, et tous ses agents, tiennent à exprimer ses plus vifs regrets pour le désagrément causé par cette trop longue panne de courant qui a nécessité l’intervention de huit experts spécialistes venus de Tahiti pour venir à bout du problème », explique la commune dans un communiqué.

Celui ci précise par ailleurs que le maire a pris un arrêté visant à interdire les feux de jardin « jusqu’à nouvel ordre ». Et ce pour préserver la ressource en eau en cas d’incendie et de nouvelle coupure.