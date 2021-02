Mamie tuée par des chiens à Pirae : l’un des propriétaires en détention pour trafic d’ice

Après 4 jours de garde à vue à la DSP, six individus ont été déférés samedi au palais de justice puis placés en détention provisoire. Ils seront jugés en comparution immédiate le 11 mars prochain pour trafic d’ice. Parmi eux, l’un des propriétaires des chiens à l’origine du décès d’une matahiapo de 87 ans en mai dernier à Pirae.

Après avoir été interpellés mardi dernier et été entendus dans les locaux de la DSP durant 4 jours, six individus ont été déférés devant le parquet de Papeete pour une nouvelle affaire de trafic d’ice. Les faits ont été reconnus et seront jugés le 11 mars en comparution différée. Déjà connus dans le milieu des stupéfiants avec des condamnations pour trafic ou détention, ils ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention jusqu’à leur procès.

À la tête de ce trafic, un individu de 20 ans déjà mis en examen en mai dernier pour homicide involontaire aggravé. Il est l’un des propriétaires des chiens qui, en mai 2020, avaient tué une octogénaire sur le terrain de foot de JT à Pirae. Placé en détention provisoire, l’individu avait obtenu son placement sous contrôle judiciaire devant la chambre de l’instruction.

Le trafic qui porterait sur plusieurs dizaines de grammes aurait débuté à sa sortie de détention. Si peu de drogue a été saisie par les forces de l’ordre, plusieurs véhicules et comptes bancaires ont été saisis par la justice.