L’association Te Motu organise une nouvelle marche pour le climat samedi à partir de 14 heures, au départ de la place Tarahoi. Avec l’ambition de redonner du souffle à la mobilisation et d’interpeller le nouveau gouvernement, à qui les organisateurs ont récemment adressé un courrier.

Plusieurs centaines de personnes sont attendues samedi place Tarahoi, pour alerter sur l’urgence climatique. L’association Te Mana O Te Umara, dit aussi Te Motu, espère faire le plein sur le parcours, tracé le long des jardins de Paofai, jusqu’au stade Bambridge, avant un passage avenue Pouvana’a a Oopa. « L’idée c’est d’attirer l’attention, de faire du bruit, sur un sujet dont on ne parle pas assez, les dérèglements climatiques », rappelle Jason Man, l’un des organisateurs de cette marche et militant écologiste.

« On espère que les gens seront là »

Avant la crise sanitaire, les marches pour le climat attiraient du monde, aussi bien à l’étranger qu’au Fenua, où près de 1 400 personnes ont déjà été recensée. Mais ces deux dernières années la mobilisation s’est essoufflée, le nombre de participant s’étant largement réduit. « Pour compenser tout ça on a vraiment commencé la com’ plus tôt, on a fait notre tour de l’île, reprend Jason Man, qui a entrepris fin mai, avec son collectif un quatrième tour de Tahiti à pied et avec brouette. On a fait en sorte qu’il y ait plus de gens, et on espère qu’ils seront là ».

Pour l’organisation, le message à passer samedi reste le même que lors des mobilisations précédentes : « Il faut être beaucoup plus ambitieux sur ce qu’on fait, l’alarme est censée nous casser les oreilles », martèle le militant, bien décidé « à faire du bruit proportionnellement » à l’urgence de la situation. Et faire du bruit cela commence auprès de la population, des entreprises mais aussi du gouvernement. L’association Te Motu, qui peut compter sur le soutien d’autres organisations pour la manifestation, a récemment adressé un courrier au président Moetai Brotherson, notamment pour solliciter une entrevue.

« Les propositions concrètes existent déjà »

L’idée est de connaître la vision du nouveau gouvernement Tavini au sujet d’une « Polynésie Française durable et préparée aux enjeux écologiques ». Mais aussi de discuter de « la création d’une coalition avec nos confrères ultramarins sur ces enjeux » et de « la suite du plan climat de la Polynésie », un dispositif participatif lancé par le précédent exécutif « mais malheureusement dans l’attente d’une décision du nouveau gouvernement pour assurer sa pérennité ».

Jason Man rappelle que « des propositions concrètes existent déjà », elles viennent notamment du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui publie des rapports réguliers sur la situation à l’échelle mondiale. Localement, le rôle des associations est de « mettre la pression » aux décideurs, ce que comptent bien faire les manifestants samedi, à partir de 14 heures sur la place Tarahoi.