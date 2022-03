Jason Man organisait samedi la troisième marche pour le climat à Tahiti. Si la première avait mobilisé environ 600 personnes dans toute la Polynésie, la seconde plus de 1 400 personnes, pour cette troisième édition 200 personnes étaient attendues pour Tahiti.

Place Tarahoi, l’heure est aux préparatifs. Ici et là on s’affaire à préparer les pancartes à grand renfort de feutres, peintures et de carton. L’objet de cette agitation, le climat. Plus précisément le départ de la troisième marche pour le climat à Tahiti. « Rejoins le coté nature de la force », « Mars n’est pas une option », « La planète survivra, pas nous », « Les calottes sont cuites », l’humour est la politesse du désespoir, dit-on, et le climat, à en croire Jason Man, fait partie des causes désespérées et c’est ce qui le pousse à mettre en place des manifestations comme la marche pour le climat. « Le raisonnement est simple, il y a un gros problème qui nous menace, notre espèce et notre société. Et comme j’ai des gens à protéger, j’agis. »

« Un combat qui va nécessiter beaucoup de temps, beaucoup de stratégie ». Beaucoup de temps, c’est là ou le bât blesse, ces solutions ne risquent-elles pas d’arriver trop tard ? « Il y a quelques stratégies qui risquent d’arriver trop tard, comme la réduction des gaz à effet de serre. On est extrêmement en retard à ce niveau-là. Ce n’est pas gagné d’avance. »

Quant à une éventuelle carrière dans la politique histoire d’insuffler un souffle nouveau chez les verts ou dans un autre parti, pour l’heure, ce n’est pas au programme. « Moi ce que je fais, c’est plus du lobbying pour les sensibiliser, chacun son rôle. »