Shell Va’a vainqueur du marathon Polynésie la 1ère

Sans véritable surprise,Shell Va’a a remporté, samedi, le Marathon Polynésie la 1ère, devant Team OPT et Air Tahiti Va’a, pour cette 31e édition de la course de pirogues en haute mer. A noter que l’épreuve a été entachée par des cas de dopage dans les catégories juniors et top 40.

Pour ce premier rendez-vous une centaine d’équipages était aligné sur la ligne de départ, au Parc Vaira’i à Punaauia, pour la 31e édition de cette course de pirogues V6 en haute mer. Un parcours en deux étapes, Tahiti-Moorea-Tahiti depuis la plage de Vaira’i; soit 46 kilomètres à la force des bras. Sans véritable surprise, c’est finalement Shell Va’a après une lutte acharnée avec les hommes du Team OPT, qui a franchi en premier la ligne d’arrivée.

A noter que cette épreuve a été marquée par la découverte de cas de dopage suite à des tests opérés à l’issue de l’épreuve. Certains clubs ont ainsi été pénalisés dans les catégories juniors et top 40 suite aux contrôles positifs. « Comme le prévoit l’article 18 du règlement,ces clubs sont relégués à la dernière place du classement, d’où la remise à jour du classement final », a précisé Aiata Tarahu, présidente de l’association Polynésie la 1ère va’a. Reste à savoir les suites que donneront à ces incidents les hautes instances du va’a en Polynésie.

Le classement général provisoire

Classement général provisoire du Marathon Polynésie la Première by bastia on Scribd