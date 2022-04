« Les Bouffeurs anonymes », premier roman de Marie Aline

C’est un premier roman signé par une critique gastronomique au magazine du journal Le Monde, M Le Mag, Marie Aline, aux origines polynésiennes et vivant à Paris. Dans un monde futur où la tendance est à une vie plus saine, le personnage principal, critique culinaire, se retrouve pris en otage par un cercle de parole de bons vivants, nommé « les bouffeurs anonymes ». L’ouvrage sera disponible en ligne sur le site de la Fnac dès le 6 avril.

Paris dans une trentaine d’années, dirigée par un autocrate qui impose « une vie saine » aux citoyens, c’est le décor du roman Les Bouffeurs anonymes écrit par Marie Aline. Activité physique, alimentation saine, exposition minimale aux écrans… les normes de cette société fictive sont à l’opposé des habitudes de bons vivants de la société de consommation actuelle. Marie Aline a mis pour Radio1 son habit de conteuse.

« C’est l’histoire d’un lion qui découvre qu’il est une gazelle »

Toma est critique culinaire et il se doit dans son travail de promouvoir cette ligne de conduite. Puis un jour, lui qui rêvait d’être détective privé découvre l’existence d’un groupe de parole qui rassemble des opposants au système : « les bouffeurs anonymes ». Il saute sur l’occasion et décide, avec l’accord de son rédacteur-en-chef, de s’infiltrer. Mais les bouffeurs anonymes vont découvrir qui il est et le séquestrer pendant une nuit, raconte Marie Aline, « et c’est ce que raconte ce roman ». Là, Toma va comprendre qui il est et quel rôle il joue dans cette société si mesurée. « Quand mon fils me demande de quoi parle mon livre, je lui explique que c’est l’histoire d’un homme qui croit qu’il est un lion, et en fait il découvre qu’il est une gazelle, et il en est très content ».

« Le fait que Toma fasse le même métier que moi m’a aidée à rendre la fiction crédible »

Ce premier roman est le fruit d’un travail à la fois personnel et collaboratif. Sa conception s’est étalée sur six ans. À ce moment-là, Marie Aline est déjà loin de sa première ligne publiée puisqu’elle est journaliste et a déjà publié un livre de recettes sur les courants gastronomiques des années 2005 à 2013. C’est d’ailleurs un aspect de sa vie que l’on retrouve dans le roman puisque Toma fait le même métier qu’elle. « Pour toucher le lecteur, le critique gastronomique doit apporter un sens du détail pour que les gens imaginent ce qu’on a mangé, explique la journaliste. On doit décrire le restaurant, les atmosphères, l’ambiance ». Mais c’est vraiment en 2019 et jusqu’à fin 2020 qu’elle va le finaliser et finir par le publier, grâce à l’aide d’un collectif de jeunes écrivains qu’elle découvre pendant un confinement. Des échanges très constructifs pour elle, qui lui ont donné des échéances et permis d’enrichir son travail. Ce qui lui fait dire que « l’écriture n’est pas forcément un exercice solitaire, au contraire ».

« Une petite part de Tahiti sur les Champs-Élysées »

Marie Aline a été journaliste chez Radio1 un temps et garde un lien fort avec Tahiti, son pays. Elle y a une grande partie de sa famille et y a passé plusieurs mois par ans de son enfance, raconte-t-elle. « J’ai toujours rêvé que Tahiti et Paris soient réunis, qu’on puisse se téléporter ou bien que je sorte à Porte Maillot et qu’en fait derrière la Porte Maillot, il y ait Tahiti avec toute ma famille, et puis la mer et le lagon. » Elle a donc souhaité faire un clin d’œil à ses origines et réaliser son rêve elle-même. « Dans ce livre, le réchauffement climatique a fait son œuvre et Paris s’est tropicalisé. Le Président fait en sorte que les jardiniers puissent faire pousser comme il faut des flamboyants, des manguiers, des papayers, et il peut même y avoir des moustiques » raconte l’autrice. « Et il y a une toute petite partie de Tahiti qui se trouve sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées ».

Le 6 avril 2022, Les Bouffeurs anonymes, édité chez HarperCollins France sortira en librairie en France métropolitaine et sera disponible en version numérique via la Fnac.