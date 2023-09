Maroc : plus de 1300 morts après un puissant séisme près de Marrakech

Un séisme de magnitude 7 a touché le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, dans la région de Marrakech. Le bilan provisoire fait état de 1.305 morts et 1.832 blessés. Emmanuel Macron s’est dit « bouleversé » et a assuré que « la France se tient prête à aider aux premiers secours », tout comme la communauté internationale, qui se mobilise. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Plus de mille personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique dans plusieurs villes. Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST) a mesuré la magnitude du séisme à 7, précisant que l’épicentre de la secousse se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers. Le séisme a fait 1.305 morts et 1.204 blessés « dont 721 sont dans un état critique », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans son dernier provisoire publié samedi à 13 heures GMT.

Plus de la moitié des morts (542) ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant (321) plus au sud, deux zones rurales montagneuses au coeur du Haut Atlas, a précisé la même source. « Les opérations de sauvetage se poursuivent et se déroulent dans des bonnes conditions », a ajouté le ministère. Il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

« J’ai cru que c’était un crash d’avion »

À Marrakech, des Marocains inspectaient samedi, l’air hébété, les dégâts de leur habitation au milieu des tas de gravats, de la poussière et de voitures écrasées par des pierres. Sur des images reproduites par les médias et sur les réseaux sociaux, on peut voir une partie d’un minaret qui s’est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, coeur battant de Marrakech, faisant deux blessés. « J’ai pensé qu’une ou plusieurs voitures défonçaient le mur d’enceinte de ma propriété », raconte à l’AFP Edwige Vilhies, une Française de 70 ans qui vit à Sidi Bouzguia, un village situé à une vingtaine de km au sud de Marrakech, sur la route menant vers la chaîne montagneuse de l’Atlas. « J’ai été éjecté de mon lit et n’ai pas pu me relever immédiatement tellement les secousses étaient fortes. J’ai cru que c’était un crash d’avion », confie Bernard Curi, patron d’un hôtel situé dans le même secteur.

Mimi Theobald, une touriste anglaise de 25 ans, s’apprêtait à prendre un dessert sur la terrasse d’un restaurant avec des amies « quand les tables ont commencé à trembler, les plats à voler, on a paniqué ». « Après, on a essayé d’aller à notre hôtel pour récupérer nos bagages et passeports car notre vol était programmé demain mais c’était impossible car notre hôtel est situé dans la médina. Il y avait des débris de partout, ce n’était pas très prudent. C’est la première fois qu’on vit un séisme. Quand l’adrénaline est retombée, on s’est rendu compte qu’on était très chanceuses d’être toujours en vie », ajoute-t-elle.

Un deuil national décrété

Le Maroc a décrété samedi un deuil national de trois jours, a annoncé le cabinet royal. « Il a été décidé un deuil national de trois jours, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics », a indiqué un communiqué du palais royal publié par l’agence officielle MAP, à l’issue d’une réunion présidée par le roi Mohammed VI consacrée à l’examen de la situation après le séisme. Dans le même temps, la Croix-Rouge internationale a alerté la communauté internationale sur l’importance des besoins du Maroc, après le séisme meurtrier qui l’a frappé, évoquant des besoins pour « des mois voire des années ». « Nous tablons sur des mois, voire des années de réponse », a mis en garde Hossam Elsharkawi, directeur régional Proche-Orient et Afrique du Nord de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

Solidarité internationale

Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l’effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. « L’endroit où se trouve l’épicentre de ce tremblement et sa puissance nous place devant une situation d’urgence exceptionnelle », a déclaré à la télévision publique le chargé des opérations de secours à la direction générale de la protection civile, le colonel Hicham Choukri. Le drame a suscité un élan de solidarité dans le monde, plusieurs pays, dont Israël, la France, l’Espagne, l’Italie et les Etats-Unis proposant leur aide. L’Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en pleine crise entre les deux pays, a également présenté « ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement » de terre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Alger.

Macron se dit « bouleversé » et propose l’aide de la France

Le président français Emmanuel Macron s’est dit samedi « bouleversé après le terrible séisme au Maroc » et a proposé l’aide de la France. « Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours », a-t-il dit sur X (anciennement Twitter) avant d’atterrir à New Delhi pour le sommet du G20. Dans un courrier adressé au roi du Maroc Mohammed VI, et dont l’AFP a pu consulter des extraits, le chef de l’Etat a exprimé sa « vive émotion » et sa « profonde peine » face au « terrible drame » qui a fait au moins un millier de morts, selon un décompte provisoire samedi. « Mes pensées vont en particulier aux familles et proches des victimes disparues ainsi qu’aux blessés », a écrit M. Macron, en présentant ses « condoléances et celles du peuple français ». « La France se tient d’ores et déjà prête à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux sollicitations éventuelles du Royaume du Maroc et apporter une assistance immédiate dans cette phase critique d’urgence et, lorsque le temps viendra, le soutien nécessaire à la reconstruction », a-t-il également déclaré.

La Tour Eiffel éteinte à 23 heures en hommage aux victimes

La Tour Eiffel sera éteinte samedi soir à 23h00 en hommage aux victimes d’un puissant séisme qui a frappé le Maroc la nuit précédente, causant la mort de plus de mille personnes, a annoncé à l’AFP la mairie de Paris. L’extinction de la Tour Eiffel exprime le « soutien total et évident au Maroc » de la capitale française, a affirmé sa maire Anne Hidalgo, témoignant de « sa solidarité envers les villes (touchées) et les familles, je pense à elles et à toutes les victimes ». « Cette solidarité sera financière » et son montant est en cours d’évaluation par les autorités marocaines et de la ville de Paris, a-t-elle assuré.