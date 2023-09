WSL : Filipe Toledo et Caroline Marks champions du monde 2023

Le Brésilien s’est offert ce samedi à Lower Trestles, en Californie, son deuxième titre mondial d’affilé, en remportant les Rip Curl WSL Finals. Il a toutefois été poussé dans ses retranchements par l’Australien Ethan Ewing, tout juste remis d’une blessure à Teahupo’o. Côté femme, la gagnante de la dernière Tahiti pro Caroline Marks crée la surprise en battant la favorite et quintuple championne du monde Carissa Moore. C’est le premier titre de championne du monde de l’Américaine de 21 ans originaire de Floride.

Hiérarchie respectée dans le Championship Tour masculin de la WSL. Filipe Toledo, arrivé confortablement en tête du classement par point au terme des 10 étapes mondiales de l’année, s’est imposé lors des play-off qui closent la saison depuis 2021. Une compétition par élimination rassemblant les 5 meilleurs surfeurs de l’année. Le cinquième affronte le quatrième et le gagnant passe au tour suivant… Ainsi de suite, jusqu’au dernier duel, qui se joue en deux manches. Le Brésilien de 28 ans a donc pu observer plusieurs confrontations avant de rentrer dans l’eau. Et si beaucoup attendaient l’Américain Griffin Colapinto face à lui, c’est finalement Ethan Ewing qui l’a rejoint en finale de ces « Finals ». L’Australien n’était pourtant même pas sûr de se rendre à Trestle cette année, après avoir connu un wipeout brutal à Teahupo’o, quelques jours avant la Shiseido Tahiti Pro.

7 des 10 derniers titres aux Brésiliens

Avec plusieurs côtes cassées, il n’avait pas pu participer à l’étape tahitienne – et seule étape française du CT – et avait fini la saison à la troisième place. Mais Ethan Ewing bien était en jambe et en rail ce samedi sur les vagues californiennes, dont la taille modeste a tout de même donné un léger avantage à son concurrent. Deux manches sèches, mais des scores très serrés. Jack Robinson, vainqueur de la Tahiti Pro 2023, s’est lui incliné dès le premier tour contre Joao Chianca, lui-même battu par Ewing, aussi tombeur de Colapinto. Filipe Toledo, qui a remporté 3 victoires cette année mais qui n’avait pas fait mieux qu’une neuvième place à Teahupo’o, et à qui le monde du surf reproche de façon général de rarement briller dans les grosses vagues, remporte son deuxième championnat du monde WSL d’affilée. À noter que 7 des dix derniers titres mondiaux ont été remportés par des Brésiliens, pays qui règne plus que jamais sur le surf.

Bataille de génération chez les femmes

En tout cas sur le surf masculin, car côté femme, ce sont les Hawaïennes, Australiennes et les Américaines qui continuent de faire la loi. Cette Rip Curl Finals 2023 l’a encore montré, avec un dernier heat 100% US. D’un côté Carissa Moorea, Hawaïenne de 31 ans, arrivée première de la saison régulière et reine de la discipline avec 5 titres à son actif, notamment en 2019 et 2021. De l’autre Caroline Marks, originaire de Floride comme Kelly Slater, et qui à 21 ans n’avait jusque là pas mis les pieds en play-off. Propulsée à la troisième place du championnat après sa victoire sur l’ultime étape du CT, celle de Teahupo’o, elle a dû écarter sa compatriote Caitlin Simmers, 17 ans, déjà rencontrée en finale de la Tahiti Pro et grand espoir du surf mondial, puis l’Australienne Tyler Wright pour avoir le droit d’affronter la favorite. Et elle aussi l’emporte en deux heats contre son aînée. « C’est sûr, il y aura une after, a lancé la surfeuse « goofy » après avoir été portée en triomphe, et tout le monde est invité ». C’est la deuxième année d’affilée que Carissa Moore domine la saison régulière et s’incline dans son unique confrontation de play-off. La nouvelle formule du Championship Tour ne fait pas que des heureux.