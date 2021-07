Marutea Nord : quatre ans après, l’épave du navire taiwanais a été démantelée

Le thonier taïwanais échoué à Marutea Nord en 2017 a été entièrement démantelé. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement cet après midi. La DPAM et la DIREN ont veillé à la remise en l’état du site. Le Pays compte affréter le Tahiti nui I pour évacuer les déchets et matériels de l’atoll. Coût de l’opération : 130 millions de francs cfp. Le propriétaire du navire est redevable d’une amende pour inaction qui frôle le milliard de francs.

« Il n’existe plus aucune trace sur l’atoll de cette épave qui a longuement défiguré le site », écrit le Pays. Sur place, la SAS Palacz à nettoyé puis découpé petit à petit la structure métallique du Sheng Long Yu. Les déchets ont été stockés dans des fûts pour les parties liquides (huiles, carburants résiduels, fluides), et dans une cinquantaine de « big-bag » pour les déchets métalliques issus du découpage du navire. Les chemins d’accès qui avait été créés entre le site du naufrage et le motu le plus proche ont ensuite été retirés pour restituer le site dans un état au plus proche de son état d’origine, sous l’œil de deux inspecteurs des services du pays.

Des frais supplémentaires dûs à la crise Covid-19

Cette opération de démantèlement qui devait être réalisée initialement par la SARL Rovotik a été transmises à la SAS Palacz après que la première eût décidé de rapatrier son personnel et ses équipements lors du confinement d’avril 2020. La société a par la suite rencontré des difficultés financières et s’est vue dans l’incapacité de reprendre le chantier. Il a donc fallut trouver un nouveau prestataire et engager de nouvelles dépenses pour finaliser les travaux. Le gouvernement doit encore affréter le navire Tahiti Nui I pour rapatrier le matériel et les déchets toujours sur place. Ce recours à la flottille administrative « était de loin la plus intéressante, en termes financiers et techniques », assure le Pays. Coût total des opérations de démantèlement et de remise en état du site : 130 millions de francs. « Les procédures engagées pour faire payer le propriétaire taïwanais du bateau ne sont pas closes », précisent les autorités.

Avec communiqué