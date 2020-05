Me Quinquis dénonce une « vendetta contre Thierry Barbion »

Ce mercredi Me François Quinquis et Me Marie Eftimie-Spitz, tous deux avocats de Thierry Barbion, ont annoncé leur intention de déposer une plainte pour diffamation contre Polynésie La 1ère, suite à un article qu’ils jugent « diffamatoire » à l’encontre du promoteur immobilier. Deux autres plaintes pour dénonciation calomnieuse et injure publique seront aussi déposées.

« On atteint des sommets de désinformation », « c’est une volonté de nuire évidente », « c’est une vendetta contre Thierry Barbion », les avocats du promoteur immobilier n’ont pas caché leur courroux au sujet de l’article paru sur le site internet de nos confrères de Polynésie La 1ère.

Un article qui « reprend pour argent comptant tout ce qui est dit par un avocat » et qui tombe à point nommé, juste avant une demande de remise en liberté de Thierry Barbion, qui sera étudiée par la cour d’appel de Papeete le 11 juin. De là à ce que ses avocats y voient une manœuvre, il n’y a qu’un pas qu’ils n’hésitent pas à franchir. « Cet article reprend la thèse d’un avocat qui aurait déposé plainte, curieusement, quelques semaines avant l’audiencement de Mr Barbion devant la cour d’appel », affirme Me Quinquis.

Outre la plainte pour diffamation à l’encontre du média, une plainte pour dénonciation calomnieuse sera déposée contre les personnes à l’origine de la plainte contre X dont l’article en question s’est fait l’écho en l’attribuant à la famille de Thérèse Moke, et une autre pour injure publique à l’encontre des internautes qui ont déposé des commentaires injurieux à la suite de l’article incriminé.