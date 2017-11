Messmer, le fascinateur, est arrivé sur le Fenua

Messmer, « le plus grand hypnotiseur au monde » est arrivé à Tahiti vendredi soir en provenance de Nouméa. Quelques fans avaient fait le déplacement pour approcher l’artiste et profiter de quelques photos avant son show prévu vendredi 10 novembre à To’ata.

Après Nouméa, c’est au tour du fenua de découvrir le phénomène Messmer, invité par Radio 1 et SA Production, qui offrira pour le plus grand plaisir du public polynésien son spectacle « Intemporel » vendredi prochain place To’ata. Arrivé avec sa troupe, dans laquelle figure Sophie son épouse -alias « Bellair » son apprentie dans le spectacle-, Messmer n’a pas échappé à l’accueil traditionnel dans le hall de l’aéroport de Tahiti Faa’a. Visiblement très impressionné et touché par les rythmes et les chants polynésiens, l’artiste s’est facilement prêté au jeu en exécutant quelques pas de ori tahiti. “C’est extraordinaire. Cela nous met déjà dans l’ambiance de ce qui nous attend et j’espère que ça va être aussi énergique lors de mon spectacle”, a confié le fascinateur. « C’est fascinant de voir cette culture et ces danseurs qui dégagent une telle joie de vivre. » Les quelques personnes qui avaient fait le déplacement à l’aéroport en ont profité pour saluer « le plus grand hypnotiseur au monde » en faisant quelques « selfies », ou en lui faisant signer des autographes. Avant son spectacle de vendredi, Messmer a prévu de profiter de nos îles en famille. Lui qui en est déjà à son troisième séjour en Polynésie !