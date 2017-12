Messmer de retour à Tahiti le 19 octobre

Après avoir fasciné 3 500 spectateurs à To’ata en novembre dernier, Messmer sera de retour pour plonger au cœur du subconscient des Polynésiens le 19 octobre prochain avec son dernier spectacle « Hypersensoriel » !

Il avait promis de revenir en 2018. Messmer va tenir sa promesse. Le 19 octobre prochain dès 19h30 sur la scène de To’ata, le fascinateur présentera son nouveau spectacle « Hypersensoriel » au public polynésien. Après le fantastique succès de son voyage dans le temps « Intemporel » auprès du public polynésien et calédonien, Messmer a accepté de revenir présenter son dernier spectacle dans le Pacifique. Invité par SA Production et Radio 1, le maître de l’hypnose proposera un voyage au cœur des « cinq sens » et dépassera cette fois-ci les limites du subconscient.

Quels sont les secrets des sens et leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décupler ou les altérer ? Avons-nous un sixième sens qui sommeille en nous ? Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer invitera cette fois-ci son public à stimuler et éveiller les sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes. « Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent d’appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu’on ne le pense », explique Messmer. « Hypersensoriel » proposera donc un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle

L’occasion, pour ceux qui ne l’ont pas fait en novembre dernier, de se frotter aux pouvoirs mystérieux de Messmer. Des pouvoirs qui ont déjà conquis plus d’un million de spectateurs à travers le monde.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne à partir de 5 000 Fcfp.