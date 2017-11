EDT va’a puissance 5

En terminant troisième de la dernière étape de la Hawaiki Nui va’a 2017, vendredi à Bora Bora, les rameurs d’EDT va’a ont décroché la cinquième Hawaiki Nui de leur histoire, et la quatrième d’affilée. Paddling Connection a remporté la dernière étape. Shell aura été le grand absent de cette édition.

EDT va’a reste le patron de la Hawaiki Nui. Vendredi, les boys ont décroché leur cinquième victoire (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) dans la grande course reine du V6, la quatrième d’affilée. Meilleurs au classement général, les hommes en jaune ont pourtant terminé troisième de la dernière et plus longue étape entre Tahaa et Bora Bora. C’est Paddling connection qui s’est imposée vendredi midi à Matiraa, à trente secondes de la surprenante équipe de la CPS et à une minute d’EDT. Vainqueur de la première étape et victime d’une casse dans la deuxième, Air Tahiti a terminé quatrième, et Team Tupuai cinquième. Grand absent de cette édition 2017 de la Hawaiki Nui va’a, l’équipe de Shell a terminé dixième de cette dernière étape.

Le classement complet de la troisième étape.